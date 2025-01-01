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Journal of a Saint (18+)

Journal of a Saint (18+) Final

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 842 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
770
Скриншоты
Описание

Journal of a Saint — это интригующая история, сосредоточенная на главном герое по имени Рой (имя можно изменить), который оказывается вовлечённым в сложные отношения с новой мачехой, Пенни. После ряда неудачных событий Рой и Пенни находят временное убежище в доме Эйприл, где игрокам предстоит искать способы привлечь внимание Пенни и завоевать её любовь.


Эйприл, которой всего 24 года, играет важную роль в этой истории, которая является приквелом к событиям, описанным в «Культе Лекюйера». В Journal of a Saint фокус делается на её детстве и юности, что позволяет игрокам глубже понять её характер и прошлое, которые сформировали её личность в более поздние годы.


История наполнена эмоциональными дилеммами, искушениями и сложными выборами, которые повлияют на развитие отношений между героями. Игрокам предстоит исследовать психологию персонажей, углубляться в их прошлое и принимать решения, которые могут кардинально изменить судьбу каждого из них. Journal of a Saint предлагает уникальный взгляд на сложные человеческие взаимоотношения и последствия выбора, которые могут быть как вознаграждающими, так и разрушительными.


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Скачать Journal of a Saint (18+) 842 Мб Ссылка 2 842 Мб
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Старые версии Journal of a Saint (18+)
Version 1.0 Version TG 1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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