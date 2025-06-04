Описание

Star Warrior and Space Girls — это визуальная новелла для взрослых, созданная Typiconart, которая предлагает игрокам погрузиться в мир межгалактических сражений и интригующих взаимоотношений. В центре сюжета находится Меливан Кансканд, которая на третьем году Войн клонов получает звание рыцаря-джедая и присоединяется к Асоке Тано и армии клонов.





Игра позволяет вам прочувствовать весь накал событий, происходящих в далекой-далекой галактике, и влияет на судьбу персонажей через принятые решения. Вас ждут эпические сражения, моральные дилеммы и сложные взаимоотношения, где каждый выбор может привести к совершенно разным исходам.





Star Warrior and Space Girls — это история о чести, долге и искушениях, где вы можете не только насладиться интригующим сюжетом, но и внести свой вклад в развитие событий. Ваши действия и решения будут формировать судьбу Меливан Кансканд и других персонажей, определяя, какой путь они выберут в этом сложном и опасном мире.