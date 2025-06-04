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Star Warrior and Space Girls (18+)

Star Warrior and Space Girls (18+) 0.3.2

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Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 853 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 912
Скриншоты
Описание

Star Warrior and Space Girls — это визуальная новелла для взрослых, созданная Typiconart, которая предлагает игрокам погрузиться в мир межгалактических сражений и интригующих взаимоотношений. В центре сюжета находится Меливан Кансканд, которая на третьем году Войн клонов получает звание рыцаря-джедая и присоединяется к Асоке Тано и армии клонов.


Игра позволяет вам прочувствовать весь накал событий, происходящих в далекой-далекой галактике, и влияет на судьбу персонажей через принятые решения. Вас ждут эпические сражения, моральные дилеммы и сложные взаимоотношения, где каждый выбор может привести к совершенно разным исходам.


Star Warrior and Space Girls — это история о чести, долге и искушениях, где вы можете не только насладиться интригующим сюжетом, но и внести свой вклад в развитие событий. Ваши действия и решения будут формировать судьбу Меливан Кансканд и других персонажей, определяя, какой путь они выберут в этом сложном и опасном мире.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Star Warrior and Space Girls (18+)
Version TG 0.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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