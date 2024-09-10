Описание

Priscila Secret — это захватывающая история, погружающая вас в мир моды и гламура, где вы следуете за жизнью Присцилы, молодой модели, стоящей на пороге суперзвездности. Внешне её жизнь кажется воплощением мечты: фотосессии, показы мод, внимание со стороны индустрии и свет софитов. Однако за этим блестящим фасадом скрывается мрачная тайна, которая грозит разрушить всё, к чему она стремилась.





Когда могущественный режиссёр предлагает Присциле роль, которая может стать её путеводной звездой в мир славы и успеха, перед ней встаёт сложный выбор. Вопрос в том, какой ценой она готова достичь своей мечты? И что на самом деле скрывается за этим заманчивым предложением?





Priscila Secret — это история о блеске и тени мира моды, о соблазнах и интригах, которые подстерегают на пути к вершине. Каждый ваш выбор будет влиять на судьбу Присцилы, раскрывая темные стороны индустрии и её личные дилеммы. Сможет ли она сохранить свою душу и достоинство, или же её мечты разрушатся под давлением секретов и манипуляций?