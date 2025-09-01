Описание

Kunoichi Trainer (18+) - Наруто: Тренер Куноичи — фанфик по вселенной Наруто с системой выбора, сюжетом и откровенным содержанием, который порадует поклонников жанра. Смотреть практически любое аниме может быть сложно, и если вы не смогли найти то, что соответствует вашим потребностям, этот проект для вас. Главный герой смотрел несколько дней, прежде чем решить, какое аниме смотреть, а затем начал смотреть Наруто.





Она обнаружила, что ей так понравилось, что решила написать свой собственный взгляд на шоу... не только это, но она также обнаружила, что ей больше нечем заняться в свое время, поэтому она продолжила. Эта история имеет явное содержание и не подходит для лиц моложе 18+.