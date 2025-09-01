Версия:
0.27.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 598 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54 877
Описание
Kunoichi Trainer (18+) - Наруто: Тренер Куноичи — фанфик по вселенной Наруто с системой выбора, сюжетом и откровенным содержанием, который порадует поклонников жанра. Смотреть практически любое аниме может быть сложно, и если вы не смогли найти то, что соответствует вашим потребностям, этот проект для вас. Главный герой смотрел несколько дней, прежде чем решить, какое аниме смотреть, а затем начал смотреть Наруто.
Она обнаружила, что ей так понравилось, что решила написать свой собственный взгляд на шоу... не только это, но она также обнаружила, что ей больше нечем заняться в свое время, поэтому она продолжила. Эта история имеет явное содержание и не подходит для лиц моложе 18+.
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