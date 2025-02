Описание

My Bully Tries to Corrupt My Mother Yuna — это повествовательная игра, которая рассказывает о семье, столкнувшейся с серьёзными жизненными изменениями после потери богатства. Игра происходит на вымышленном острове Хострите, где главные персонажи пытаются адаптироваться к новой жизни в более скромных условиях.





В этой игре вы взаимодействуете с различными персонажами и сталкиваетесь с вызовами, которые тестируют ваши моральные принципы и способность преодолевать трудности. Вы ведете семью через различные испытания, принимая решения, которые влияют на их будущее и отношения друг с другом.





My Bully Tries to Corrupt My Mother Yuna предлагает глубокий сюжет и развитие персонажей, которые позволяют игрокам по-настоящему погрузиться в их истории. Игра изучает темы семейной динамики, социальной адаптации и личностного роста в условиях непростых обстоятельств. Это интерактивный опыт, который ставит перед игроками важные вопросы о том, какие жертвы иногда приходится нести ради благополучия близких.