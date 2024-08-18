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University Cinema 8 (UC8) (18+)

University Cinema 8 (UC8) (18+) 0.3.0

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Версия:
0.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 924 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 577
Скриншоты
Описание

University Cinema 8 — это захватывающий и трогательный рассказ о восстановлении утраченных связей и новых начинаниях. Главный герой, недавно разведенный мужчина, решает сделать перерыв в своей обычной жизни и принимает предложение переехать в маленький студенческий городок Ренвик, чтобы управлять университетским кинотеатром с восемью залами. Это место оказывается самым загруженным и популярным в городе, что ставит перед ним серьезные управленческие задачи.


Его жизнь принимает неожиданный поворот, когда он узнает о смерти своей школьной возлюбленной и о том, что он является отцом ее старшего ребенка — девушки по имени Кайла. Кайла живет в мотеле и заботится о своей младшей сводной сестре, сталкиваясь с трудностями воспитания. Чувствуя ответственность и желание помочь, он предлагает Кайле и ее сестре переехать к нему и дает Кайле шанс учиться в местном университете.


История исследует, как главный герой старается построить отношения со своей дочерью, а также адаптироваться к жизни в Ренвике и встроиться в коллектив кинотеатра. В то же время в кинотеатре происходят различные необычные и комичные события, которые добавляют истории легкости и юмора. University Cinema 8 задает множество вопросов о семейных связях, профессиональных вызовах и личностном росте, предлагая зрителям исследовать сложные человеческие эмоции и решения.


Информация о модах

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Скачать University Cinema 8 (UC8) (18+) v0.3.0 MOD APK

Скачать University Cinema 8 (UC8) (18+) 924 Мб Ссылка 2 924 Мб
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Старые версии University Cinema 8 (UC8) (18+)
Version 0.2.0.4 Version 0.2.5.1 Version TG 0.2.5.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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