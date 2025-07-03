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The Regressor (18+)

The Regressor (18+) v0.10

Мощь времени на твоей стороне где каждое решение может изменить всё

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Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
174
Описание

The Regressor — это история о главном герое, который, потеряв отца-бизнесмена и лишившись всего наследства от мачехи, неожиданно обретает силу демона — способность перематывать время. В решающий момент, когда он уже готов был отказаться от всего, судьба преподносит ему шанс изменить ход событий. С этой силой он начинает по-настоящему жить, решая проблемы и восстанавливая то, что утратил, через призму собственных желаний. Каждое новое переписывание истории ведет его к различным результатам, и ты становишься свидетелем того, как персонаж перестает быть просто марионеткой в руках обстоятельств.


Уникальная механика перемотки времени становится основным инструментом для героя, позволяющим ему менять свои ошибки и принимать решения, о которых он не мог и мечтать. Погружаешься в мир, где временные скачки влияют не только на окружающих, но и на тебя самого, помогая раскрыть глубокую метапрогрессию и личностный рост. С каждым перемещением во времени открываются новые возможности и тайны, которые подталкивают к дальнейшему исследованию и поиску ответов.


Информация о модах

v0.10

Детали обновления:

Саманtha: 101 изображение, 11 видео
Хлоя: 110 изображений, 11 видео
Эбони: 51 изображение, 5 видео (сцена NTR) = удалить
Эмили: 34 изображения, 2 видео
София: 159 изображений, 4 видео
Ринка: 111 изображений, 6 видео
Награды для патронов: 14 изображений, 3 видео
Итого: добавлено 580 изображений, 42 видео

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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