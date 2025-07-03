Описание

The Regressor — это история о главном герое, который, потеряв отца-бизнесмена и лишившись всего наследства от мачехи, неожиданно обретает силу демона — способность перематывать время. В решающий момент, когда он уже готов был отказаться от всего, судьба преподносит ему шанс изменить ход событий. С этой силой он начинает по-настоящему жить, решая проблемы и восстанавливая то, что утратил, через призму собственных желаний. Каждое новое переписывание истории ведет его к различным результатам, и ты становишься свидетелем того, как персонаж перестает быть просто марионеткой в руках обстоятельств.





Уникальная механика перемотки времени становится основным инструментом для героя, позволяющим ему менять свои ошибки и принимать решения, о которых он не мог и мечтать. Погружаешься в мир, где временные скачки влияют не только на окружающих, но и на тебя самого, помогая раскрыть глубокую метапрогрессию и личностный рост. С каждым перемещением во времени открываются новые возможности и тайны, которые подталкивают к дальнейшему исследованию и поиску ответов.