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Back to the Past (18+)

Back to the Past (18+) 0.06

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Версия:
0.06
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 593 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 065
Скриншоты
Описание

Back to the Past — это увлекательная приключенческая игра, в которой главный герой, Стьюи, пытается изменить события прошлого, чтобы предотвратить трагический исход. Игра сочетает элементы научной фантастики и временных путешествий, предоставляя игрокам возможность исследовать различные эпохи и влиять на ход истории.


Сюжет игры начинается с неудачной попытки Стьюи предотвратить околосмертный опыт, после чего он решает отправиться в прошлое, чтобы выяснить, что именно пошло не так. Однако, по мере путешествия во времени, Стьюи осознает, что каждое его действие имеет последствия, и изменения в прошлом могут привести к непредсказуемым и возможно даже более сложным результатам в настоящем.


Игрокам предстоит помочь Стьюи навигировать через эти временные контуры, решать головоломки и взаимодействовать с различными персонажами, чтобы выяснить, какие действия приведут к наилучшему возможному исходу. Back to the Past принуждает задуматься о моральных и этических аспектах вмешательства в историю и предлагает множество сценариев развития событий в зависимости от выборов игрока.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Back to the Past (18+) 593 Мб Ссылка 2 593 Мб
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Старые версии Back to the Past (18+)
Version 0.04 Version 0.05 Version TG 0.05


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