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Cartel Simulator (18+)

Cartel Simulator (18+) 0.6

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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 629 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 900
Скриншоты
Описание

Cartel Simulator — это игра, переносящая вас в безжалостный мир картелей Латинской Америки 1980-х годов. Вы начинаете свой путь в роли амбициозного молодого человека, который стремится возродить и укрепить положение своего семейного наркокартеля. Ваша задача не только восстановить репутацию вашей семьи, но и обеспечить их доминирование в сложном мире наркоторговли, политических интриг и жестоких войн за территорию.


Игра предлагает богатый симулятор управления, где каждое ваше решение может иметь долгосрочные последствия. Вам предстоит управлять производством наркотиков, отмывать деньги через различные фронтовые бизнесы, подкупать чиновников и устранять конкурентов. Вы будете строить отношения с другими картелями, а иногда и вести с ними кровавые войны.


Игровой процесс может включать в себя элементы стратегии и тактики, где нужно будет выбирать, когда агрессивно расширяться, а когда действовать более скрытно. Каждый выбор влечет за собой риски: от возможности попасть в тюрьму до риска быть убитым соперниками или предателями внутри вашего собственного картеля.


Информация о модах

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Скачать Cartel Simulator (18+) v0.6 MOD APK

Скачать Cartel Simulator (18+) 629 Мб Ссылка 2 629 Мб
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Старые версии Cartel Simulator (18+)
Version 0.3 Version 0.4 Version 0.1 Version TG 0.1 Version TG 0.4 Version TG 0.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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