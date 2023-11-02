Описание

Cartel Simulator — это игра, переносящая вас в безжалостный мир картелей Латинской Америки 1980-х годов. Вы начинаете свой путь в роли амбициозного молодого человека, который стремится возродить и укрепить положение своего семейного наркокартеля. Ваша задача не только восстановить репутацию вашей семьи, но и обеспечить их доминирование в сложном мире наркоторговли, политических интриг и жестоких войн за территорию.





Игра предлагает богатый симулятор управления, где каждое ваше решение может иметь долгосрочные последствия. Вам предстоит управлять производством наркотиков, отмывать деньги через различные фронтовые бизнесы, подкупать чиновников и устранять конкурентов. Вы будете строить отношения с другими картелями, а иногда и вести с ними кровавые войны.





Игровой процесс может включать в себя элементы стратегии и тактики, где нужно будет выбирать, когда агрессивно расширяться, а когда действовать более скрытно. Каждый выбор влечет за собой риски: от возможности попасть в тюрьму до риска быть убитым соперниками или предателями внутри вашего собственного картеля.