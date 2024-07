Our Life: Now And Forever — это очевидно продолжение сериала игр "Our Life", в котором игроки имеют возможность пережить разные стадии жизни главного героя, начиная с детства и заканчивая взрослой жизнью. Игра предоставляет возможность роста и развития персонажей в течение многих лет, исследуя темы семьи, дружбы и личного развития.





Сюжет начинается с того, что главный герой переезжает со своей матерью в новый город, где они начинают новую жизнь. События разворачиваются в живописном городке, где каждое изменение сезона отмечается переменами не только в природе, но и в жизни героев.





Встреча с бумажным самолетиком, по всей видимости, становится отправной точкой в приключениях главного героя, которые наполнены теплом и ностальгией. Игроки будут принимать решения, влияющие на отношения и судьбу главного героя, при этом развивая дружбу с двумя ближайшими соседями.