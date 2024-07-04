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Our Life: Now And Forever (18+)

Our Life: Now And Forever (18+) 1.4.3 Beta

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Версия:
1.4.3 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 956 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 172

Our Life: Now And Forever — это очевидно продолжение сериала игр "Our Life", в котором игроки имеют возможность пережить разные стадии жизни главного героя, начиная с детства и заканчивая взрослой жизнью. Игра предоставляет возможность роста и развития персонажей в течение многих лет, исследуя темы семьи, дружбы и личного развития.


Сюжет начинается с того, что главный герой переезжает со своей матерью в новый город, где они начинают новую жизнь. События разворачиваются в живописном городке, где каждое изменение сезона отмечается переменами не только в природе, но и в жизни героев.


Встреча с бумажным самолетиком, по всей видимости, становится отправной точкой в приключениях главного героя, которые наполнены теплом и ностальгией. Игроки будут принимать решения, влияющие на отношения и судьбу главного героя, при этом развивая дружбу с двумя ближайшими соседями.


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Скачать Our Life: Now And Forever (18+) 956 Мб Ссылка 2 956 Мб

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