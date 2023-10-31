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Foster Home for Fantasy Girls (18+)

Foster Home for Fantasy Girls (18+) 0.3.8 Final Frontier

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3.8 Final Frontier
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
5 796

Foster Home for Fantasy Girls — это игра, которая погружает вас в жизнь последнего Боевого Жреца в мире, где давняя война между людьми и магическими существами только что закончилась. Ваши первоначальные убеждения и предназначение поставлены под сомнение после откровения, которое меняет ваше понимание конфликта и самих магических существ.


С новообретенной целью понять, а не уничтожать волшебные существа, вы принимаете на себя роль покровителя и наставника для магических девушек. Ваша задача — не только обучать их, но и создать условия, при которых они могли бы раскрыть свой потенциал и использовать свои уникальные способности в мирных целях.


В игре вы будете участвовать в повседневной жизни вашего приюта, занимаясь приобретением и обучением ваших подопечных. Это включает в себя не только боевые навыки, но и другие аспекты их развития, такие как социализация и образование. Вы стремитесь подготовить их к жизни в мире, где магические и человеческие миры могут сосуществовать бок о бок.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Foster Home for Fantasy Girls (18+) 0.3.8 Final Frontier взлом

Скачать Foster Home for Fantasy Girls (18+)
200 Мб
Ссылка 2
200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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