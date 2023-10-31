Foster Home for Fantasy Girls — это игра, которая погружает вас в жизнь последнего Боевого Жреца в мире, где давняя война между людьми и магическими существами только что закончилась. Ваши первоначальные убеждения и предназначение поставлены под сомнение после откровения, которое меняет ваше понимание конфликта и самих магических существ.





С новообретенной целью понять, а не уничтожать волшебные существа, вы принимаете на себя роль покровителя и наставника для магических девушек. Ваша задача — не только обучать их, но и создать условия, при которых они могли бы раскрыть свой потенциал и использовать свои уникальные способности в мирных целях.





В игре вы будете участвовать в повседневной жизни вашего приюта, занимаясь приобретением и обучением ваших подопечных. Это включает в себя не только боевые навыки, но и другие аспекты их развития, такие как социализация и образование. Вы стремитесь подготовить их к жизни в мире, где магические и человеческие миры могут сосуществовать бок о бок.