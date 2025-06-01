Artemis (18+) 0.6.1b
Игра "Artemis" погружает вас в историю восстановления и возмездия, где ваш персонаж — талантливый программист, переживший предательство и потерю. Вы оказываетесь в кризисе карьеры, сбившись с пути, который казался предначертанным. Игра начинается через три года после событий, изменивших вашу жизнь, и отслеживает вашу борьбу за возвращение к нормальной жизни.
Вам предстоит пережить сложный период адаптации, столкнувшись с рядом препятствий, которые проверят вашу устойчивость и решимость. Игра предлагает динамичный сюжет, в котором каждый выбор может привести к различным исходам, подчеркивая важность принятия решений в критических ситуациях.
Ваш путь к восстановлению будет переплетаться с возобновлением старой дружбы, которая может стать ключевым элементом в поиске утешения и поддержки. Помимо этого, перед вами появляется заманчивое предложение, заставляющее вас вновь задуматься о своих жизненных приоритетах и целях.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.