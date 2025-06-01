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Artemis (18+)

Artemis (18+) 0.6.1b

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Версия:
0.6.1b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.9 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
11 586
Скриншоты
Описание

Игра "Artemis" погружает вас в историю восстановления и возмездия, где ваш персонаж — талантливый программист, переживший предательство и потерю. Вы оказываетесь в кризисе карьеры, сбившись с пути, который казался предначертанным. Игра начинается через три года после событий, изменивших вашу жизнь, и отслеживает вашу борьбу за возвращение к нормальной жизни.


Вам предстоит пережить сложный период адаптации, столкнувшись с рядом препятствий, которые проверят вашу устойчивость и решимость. Игра предлагает динамичный сюжет, в котором каждый выбор может привести к различным исходам, подчеркивая важность принятия решений в критических ситуациях.


Ваш путь к восстановлению будет переплетаться с возобновлением старой дружбы, которая может стать ключевым элементом в поиске утешения и поддержки. Помимо этого, перед вами появляется заманчивое предложение, заставляющее вас вновь задуматься о своих жизненных приоритетах и целях.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Artemis (18+)


Комментарии (3)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 13 мая 2025 20:13
Nik, Публикуем то, что публикует разработчик! (Возможно там его лаунчер, через котороый вы качаете остальные файлы)
0
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Nik
Nik 13 мая 2025 17:45
93mb качает, здесь явно что то не то
0
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Гоша
Гоша 15 ноября 2023 15:54
А русский язык есть?
0
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