Описание

Игра "Artemis" погружает вас в историю восстановления и возмездия, где ваш персонаж — талантливый программист, переживший предательство и потерю. Вы оказываетесь в кризисе карьеры, сбившись с пути, который казался предначертанным. Игра начинается через три года после событий, изменивших вашу жизнь, и отслеживает вашу борьбу за возвращение к нормальной жизни.





Вам предстоит пережить сложный период адаптации, столкнувшись с рядом препятствий, которые проверят вашу устойчивость и решимость. Игра предлагает динамичный сюжет, в котором каждый выбор может привести к различным исходам, подчеркивая важность принятия решений в критических ситуациях.





Ваш путь к восстановлению будет переплетаться с возобновлением старой дружбы, которая может стать ключевым элементом в поиске утешения и поддержки. Помимо этого, перед вами появляется заманчивое предложение, заставляющее вас вновь задуматься о своих жизненных приоритетах и целях.