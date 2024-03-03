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Divine Heel (18+)

Divine Heel (18+) 0.1.7a

4
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.7a
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 207 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
1
Просмотров:
14 085

Divine Heel - предлагает игрокам погрузиться в жизнь молодого человека, которого одолевают поиски истинной любви на фоне странного заболевания, что делает его любовные похождения особенно сложными. Работа помощника по дому кидает его в водоворот быта трех женщин, каждая из которых обладает уникальным набором потребностей и желаний.


С самого начала игры "Divine Heel" окутана таинственностью. Главный герой обнаруживает в себе некое "благословение", подробности которого только раскрываются по мере прогресса игры. Этот элемент добавляет мистики и заставляет задуматься о том, каким образом данное "благословение" повлияет на его взаимодействия с женщинами, в чьих домах он трудится.


Живя под одной крышей с тремя женщинами, главный герой оказывается перед выбором: как сбалансировать свои личные стремления с их запросами и как удовлетворить их желания, сохраняя при этом свои личные границы и идентичность. Игра изобилует ситуациями, в которых герою предстоит решать, какой путь выбрать в плетении интриг и разгадывании секретов, стоящих за пылкими страстями этих женщин.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Divine Heel (18+) 0.1.7a взлом

Скачать Divine Heel (18+)
207 Мб
Ссылка 2
207 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Divine Heel (18+)


Комментарии (1)
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Kuzuri
Kuzuri 3 марта 2024 07:21
Will there be an update of the game into Russian?🤔
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