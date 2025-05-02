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Hey Phil (18+)

Hey Phil (18+) 2025-04-26

Верните себе статус короля пансионата!
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Версия:
2025-04-26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 588
Скриншоты
Описание

Hey Phil — это захватывающий симулятор знакомств, где вы возьмёте на себя роль Фила, бывшего владельца пансионата и легендарного ловеласа. Потеряв всё — имущество, репутацию и титул лучшего любовника во вселенной — Фил оказывается на грани краха. Но его приключение только начинается!


Чтобы восстановить свою жизнь, вам предстоит погрузиться в мир мафии, распутывать интриги и покорять сердца потрясающих девушек. Откройте тайны падения Фила, наслаждайтесь неожиданными сюжетными поворотами и выполните его самые сокровенные фантазии. Знакомьтесь с Хельгой, Лейлой, Рондой и другими красавицами, создавая романтические моменты и возвращая себе былую славу!


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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