Hey Phil (18+) 2025-04-26
Верните себе статус короля пансионата!
Hey Phil — это захватывающий симулятор знакомств, где вы возьмёте на себя роль Фила, бывшего владельца пансионата и легендарного ловеласа. Потеряв всё — имущество, репутацию и титул лучшего любовника во вселенной — Фил оказывается на грани краха. Но его приключение только начинается!
Чтобы восстановить свою жизнь, вам предстоит погрузиться в мир мафии, распутывать интриги и покорять сердца потрясающих девушек. Откройте тайны падения Фила, наслаждайтесь неожиданными сюжетными поворотами и выполните его самые сокровенные фантазии. Знакомьтесь с Хельгой, Лейлой, Рондой и другими красавицами, создавая романтические моменты и возвращая себе былую славу!
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Скачать Hey Phil (18+) v2025-04-26 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.