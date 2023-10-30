Due to My New Situation, I Have to Corrupt My Friend’s Harem! (18+) - "Коррупция в гареме друга" представляет собой пародийный взгляд на классический гаремный жанр, где главный герой неожиданно обретает центральное место в драматическом повороте событий. Отброшенный на задний план мира, где другие светятся в лучах славы, главный герой впервые выходит на передний план благодаря своему острому уму.





История начинается с дружбы между главным героем и Наоки, магнетическим персонажем, покоряющим всех своей харизмой. Воплотив роль теневого советника, главный герой помогает Наоки сформировать гарем из особенных девушек, становясь невидимым архитектором его любовных успехов. Однако приход загадочной женщины кардинально меняет игру, разрушая устоявшиеся отношения и пуская в ход новые правила.





В "Коррупции в гареме друга", игроки воплотят в жизнь тонкую игру ума и обольщения. Используя разнообразные ухищрения, они будут строить стратегии, чтобы искусно манипулировать отношениями внутри гарема, влияя на выбор девушек и подрывая власть Наоки изнутри. Игра ставит перед игроками этические дилеммы и испытывает их способность контролировать сложные человеческие отношения, а также искушает возможностью погрузиться в темные глубины манипуляции и влияния.