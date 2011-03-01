Succubus Trick: Grown Up Problem - представляется как игра, в которой игрок вступает в ролевую историю с элементами сверхъестественного и романтики. Главный герой, Эрик, возвращается в свой родной город, где его ожидает адаптация к прошлой жизни и новые испытания. Школьная жизнь предстает как одно из основных полей битвы, где Эрик сталкивается с различными трудностями.





Сюжетный поворот происходит после встречи с загадочной женщиной, предположительно суккубом, с которой у Эрика завязываются отношения. Влияние этой встречи, кажется, оказывает значительное воздействие на его жизнь, привнося элементы взрослых проблем, что может указывать на материалы для взрослой аудитории и возможно связано с темой сексуальности и сверхъестественных сил.





Игра может включать в себя диалоговые древа и принятие решений, которые влияют на историю и отношения между персонажами. Помощь от окружающих персонажей, упомянутая в описании, может подразумевать систему поддержки или союзов, которые помогут главному герою в его путешествии.