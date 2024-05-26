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Reya The Elf (18+)

Reya The Elf (18+) 0.6.4 SE

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Версия:
0.6.4 SE
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 687
Скриншоты
Описание

Reya the Elf — это захватывающая ролевая игра, которая рассказывает историю молодой эльфийки по имени Рейя, взрослеющей в мире, где разные расы научились мирно сосуществовать. Персонажам игры предстоит следить за жизнью Рейи, которая, достигнув восемнадцати лет, решает помочь своему отцу погасить долг перед дядей Сэмом. Её решение переехать в большой город становится началом новой главы в её жизни, полной испытаний и открытий.


В игре игроки будут сопровождать Рейю по мере её адаптации к жизни в огромном и шумном городе. Рейя, застенчивая и невинная, сталкивается с реалиями городской жизни, которые кардинально отличаются от тихой и уединенной жизни, к которой она привыкла в своем родном лесу. Игрокам предстоит помочь ей найти своё место в этом новом мире, взаимодействуя с различными персонажами, преодолевая препятствия и решая сложные задачи.


Reya the Elf пропитана глубокими эмоциональными переживаниями и развивающимся сюжетом, который ставит перед игроками моральные дилеммы и этические выборы. Игра предлагает богатую историю, которая расскрывается через диалоги и взаимодействия с другими персонажами. В зависимости от выборов игрока, сюжет может разветвляться и приводить к различным концовкам, делая каждую игровую сессию уникальной и неповторимой. Эта игра идеально подходит для тех, кто ценит глубину характеров и разнообразие сюжетных линий.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Reya The Elf (18+) v0.6.4 SE MOD APK

Скачать Reya The Elf (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Reya The Elf (18+)
Version 0.5.4 Version 0.6.1 Version 0.6.2 Version TG 0.6.2 Version TG 0.6.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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