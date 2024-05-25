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Slatford (18+)

Slatford (18+) 0.03 Fixed

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Версия:
0.03 Fixed
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 564 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 527
Скриншоты
Описание

Slatford — это захватывающая исследовательская и приключенческая игра, в которой игроки погружаются в жизнь студента в вымышленном городе Слэтфорд. Ваш персонаж живет в скромном доме со своей бабушкой и готовится завершить свое образование в местном университете, что делает этот год особенно важным и решающим.


Игра начинается с того, что вы ставите перед собой цель сделать заключительный год учебы по-настоящему значимым. Это не только о академическом успехе, но и о личностном росте, взаимодействии с другими людьми и о разгадывании тайн, которые скрывает сам город Слэтфорд. Вы будете исследовать различные локации, встречаться и общаться с другими персонажами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и может оказать влияние на вашу судьбу.


В процессе игры вам предстоит столкнуться с различными испытаниями и принимать важные решения, которые будут влиять не только на ваш академический путь, но и на личные отношения и взаимодействие с бабушкой. Ваши решения также будут влиять на события в университете и во всем городе, открывая новые возможности и секреты, скрытые в его уголках.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Slatford (18+) v0.03 Fixed MOD APK

Скачать Slatford (18+) 564 Мб Ссылка 2 564 Мб 0.03 Fixed 564 Мб 0.03 Fixed (Ссылка 2) 564 Мб 0.03 Fixed [TG] 564 Мб
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Старые версии Slatford (18+)
Version 0.01 Version 0.02 Version TG 0.02


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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