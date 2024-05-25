Slatford — это захватывающая исследовательская и приключенческая игра, в которой игроки погружаются в жизнь студента в вымышленном городе Слэтфорд. Ваш персонаж живет в скромном доме со своей бабушкой и готовится завершить свое образование в местном университете, что делает этот год особенно важным и решающим.
Игра начинается с того, что вы ставите перед собой цель сделать заключительный год учебы по-настоящему значимым. Это не только о академическом успехе, но и о личностном росте, взаимодействии с другими людьми и о разгадывании тайн, которые скрывает сам город Слэтфорд. Вы будете исследовать различные локации, встречаться и общаться с другими персонажами, каждый из которых имеет свою уникальную историю и может оказать влияние на вашу судьбу.
В процессе игры вам предстоит столкнуться с различными испытаниями и принимать важные решения, которые будут влиять не только на ваш академический путь, но и на личные отношения и взаимодействие с бабушкой. Ваши решения также будут влиять на события в университете и во всем городе, открывая новые возможности и секреты, скрытые в его уголках.
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