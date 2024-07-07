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A Wife At Stake (18+)

A Wife At Stake (18+) 0.030

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.030
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 233 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
832

A Wife At Stake — это история о Лоре, красивой 26-летней итальянской девушке, которая состоит в отношениях с Марио. Лора — целеустремлённая женщина, знающая, чего хочет, и готовая действовать ради достижения своих целей. Её мечта — купить дом в родном городе и открыть собственный магазин. Однако, в бедном регионе, где она живет, деньги не появляются сами собой.


В поисках средств Лора сталкивается с неожиданным предложением от своего партнёра, Марио, которое уносит её в совершенно иной мир. Этот новый мир, столь отличный от её привычного, привлекает легкостью заработка, особенно для молодых и красивых. Однако, за кажущейся простотой скрываются многочисленные опасности и испытания.


Лора погружается в неизведанный и опасный путь, полный соблазнов и рисков. Она должна будет решать, насколько далеко она готова зайти ради своих целей и что она готова поставить на кон ради осуществления своей мечты. В этом приключении ей предстоит узнать истинную цену легких денег и столкнуться с моральными дилеммами, которые могут навсегда изменить её жизнь.


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Информация о модах

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Скачать A Wife At Stake (18+) 0.030 взлом

Скачать A Wife At Stake (18+)
233 Мб
Ссылка 2
233 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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