A Wife At Stake — это история о Лоре, красивой 26-летней итальянской девушке, которая состоит в отношениях с Марио. Лора — целеустремлённая женщина, знающая, чего хочет, и готовая действовать ради достижения своих целей. Её мечта — купить дом в родном городе и открыть собственный магазин. Однако, в бедном регионе, где она живет, деньги не появляются сами собой.





В поисках средств Лора сталкивается с неожиданным предложением от своего партнёра, Марио, которое уносит её в совершенно иной мир. Этот новый мир, столь отличный от её привычного, привлекает легкостью заработка, особенно для молодых и красивых. Однако, за кажущейся простотой скрываются многочисленные опасности и испытания.





Лора погружается в неизведанный и опасный путь, полный соблазнов и рисков. Она должна будет решать, насколько далеко она готова зайти ради своих целей и что она готова поставить на кон ради осуществления своей мечты. В этом приключении ей предстоит узнать истинную цену легких денег и столкнуться с моральными дилеммами, которые могут навсегда изменить её жизнь.