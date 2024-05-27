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Earth Girls Are…? (18+)

Earth Girls Are…? (18+) 0.31

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Версия:
0.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 823
Скриншоты
Описание

Earth Girls — это уникальная и ироничная игра, которая пародирует популярные жанры, такие как гарем, стратегические игры и симуляторы свиданий. Игрокам предстоит взять на себя роль студента, который сталкивается с экзистенциальным вопросом о смысле жизни, когда его повседневная рутина неожиданно прерывается ответом инопланетян на десятилетия вещания НАСА в космос.


Инопланетные существа выбирают Землю как арену для решения своего векового конфликта, объявляя игрока чемпионом планеты. Задача игрока — собрать вокруг себя армию женщин (гарем), привлечь как можно больше сторонников и победить в этой нелепой и забавной борьбе за контроль над Землей. Игра бросает вызов традиционным представлениям о стратегиях и романтических связях, превращая их в источник комических и абсурдных ситуаций.


Помимо стратегической составляющей, Earth Girls также включает элементы симулятора свиданий, где игроки могут исследовать различные романтические линии, что добавляет сложности и глубины игровому процессу. Игрокам предстоит не только строить армию и принимать тактические решения, но и взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых обладает уникальной историей и мотивацией. В этом захватывающем приключении игроки могут не только спасти мир, но и возможно, найти любовь.


Информация о модах

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Скачать Earth Girls Are…? (18+) 210 Мб Ссылка 2 210 Мб
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