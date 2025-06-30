Описание

Femboy Futa House (18+) — визуальный романс-сим, где ты заселяешься в многолюдный общежитийный дом и каждые пять минут решаешь: завести беседу на кухне, прокачать харизму или углубиться в вечернюю учёбу. Набирай очки симпатии, распределяй время между лекциями и флиртом, собирай ресурсы для подарков и наблюдай, как соседи реагируют на твой стиль. Одна смелая реплика может открыть откровенную сцену, а робкое молчание — закрыть путь к дружбе.





Игра строится на вариативном сюжете: каждое решение меняет характеристики героя, открывает новые диалоги и комнаты. По ходу ты управляешь песочницей свиданий, где проходят фестивали, сезонные ивенты и ночные задания, а репутация влияет на цены и доступ к эксклюзивным локациям. Вложения в знания и стиль повышают шанс на редкие встречи, а система автосейва позволяет вернуться к любому повороту, чтобы увидеть все концовки.