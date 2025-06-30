android-1.ru / Игры / Эротические игры / Femboy Futa House (18+)
Femboy Futa House (18+)

Femboy Futa House (18+) v0.2

Открой дом возможностей: строй отношения и мудро управляй жизнью персонажей

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 346 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
150
Описание

Femboy Futa House (18+) — визуальный романс-сим, где ты заселяешься в многолюдный общежитийный дом и каждые пять минут решаешь: завести беседу на кухне, прокачать харизму или углубиться в вечернюю учёбу. Набирай очки симпатии, распределяй время между лекциями и флиртом, собирай ресурсы для подарков и наблюдай, как соседи реагируют на твой стиль. Одна смелая реплика может открыть откровенную сцену, а робкое молчание — закрыть путь к дружбе.


Игра строится на вариативном сюжете: каждое решение меняет характеристики героя, открывает новые диалоги и комнаты. По ходу ты управляешь песочницей свиданий, где проходят фестивали, сезонные ивенты и ночные задания, а репутация влияет на цены и доступ к эксклюзивным локациям. Вложения в знания и стиль повышают шанс на редкие встречи, а система автосейва позволяет вернуться к любому повороту, чтобы увидеть все концовки.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Femboy Futa House (18+) v0.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Femboy Futa House (18+) 346 Мб Ссылка 2 346 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Wedding Roaming (18+)
Wedding Roaming (18+)
Version: 0.1
Echoes of The Cataclysm (18+)
Echoes of The Cataclysm (18+)
Version: 0.1.1
Architect of Lust (18+)
Architect of Lust (18+)
Version: Chapter 1
Shadows Of The Ascendant (18+)
Shadows Of The Ascendant (18+)
Version: Day 1
Sister x Slaves (Мод, Unlocked)
Sister x Slaves (Мод, Unlocked)
Version: 1.00
Sweet Loving Sex with a Pigtail Girl (Мод, Unlocked)
Sweet Loving Sex with a Pigtail Girl (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
More than 8 people (18+)
More than 8 people (18+)
Version: 1.0.0
Me and the Country Girl’s Naughty Summer Vacation (Мод, Unlocked)
Me and the Country Girl’s Naughty Summer Vacation (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0

Отзывы о Femboy Futa House (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив