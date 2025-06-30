Femboy Futa House (18+) v0.2
Открой дом возможностей: строй отношения и мудро управляй жизнью персонажей
Femboy Futa House (18+) — визуальный романс-сим, где ты заселяешься в многолюдный общежитийный дом и каждые пять минут решаешь: завести беседу на кухне, прокачать харизму или углубиться в вечернюю учёбу. Набирай очки симпатии, распределяй время между лекциями и флиртом, собирай ресурсы для подарков и наблюдай, как соседи реагируют на твой стиль. Одна смелая реплика может открыть откровенную сцену, а робкое молчание — закрыть путь к дружбе.
Игра строится на вариативном сюжете: каждое решение меняет характеристики героя, открывает новые диалоги и комнаты. По ходу ты управляешь песочницей свиданий, где проходят фестивали, сезонные ивенты и ночные задания, а репутация влияет на цены и доступ к эксклюзивным локациям. Вложения в знания и стиль повышают шанс на редкие встречи, а система автосейва позволяет вернуться к любому повороту, чтобы увидеть все концовки.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.