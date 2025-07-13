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Escape From Misantria (18+)

Escape From Misantria (18+) v0.14

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3
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Версия:
0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 330
Описание

Escape From Misantria (18+) - Вы молодой человек, и ваши судьбы переплелись с судьбой загадочного города, скрытого от глаз обычных людей. Когда вы встречаете таинственное приложение для знакомств, ваша жизнь переворачивается с ног на голову. Вместо обычного свидания вы попадаете в загадочный мир, где правят женщины высшей расы. В этом тайном городе мужчины лишены прав и подвергаются жестокому обращению.


Вы сталкиваетесь с выбором: принять свою участь и подчиниться тяжелым условиям жизни в качестве раба или встать на защиту своей свободы и присоединиться к беглым рабам, стремящимся освободиться. Вам предстоит принять сложное решение, где каждый выбор имеет свои последствия. Смогут ли вы найти в себе силы сопротивляться и бороться за свободу, или будете подчиняться жестокому режиму и смириться со своей участью? Решение лежит в ваших руках, и только вы сможете написать свою историю в этом мире полном опасностей и испытаний.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Старые версии Escape From Misantria (18+)
Version 0.11.3 Version TG 0.11.3
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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