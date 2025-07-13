Описание

Escape From Misantria (18+) - Вы молодой человек, и ваши судьбы переплелись с судьбой загадочного города, скрытого от глаз обычных людей. Когда вы встречаете таинственное приложение для знакомств, ваша жизнь переворачивается с ног на голову. Вместо обычного свидания вы попадаете в загадочный мир, где правят женщины высшей расы. В этом тайном городе мужчины лишены прав и подвергаются жестокому обращению.





Вы сталкиваетесь с выбором: принять свою участь и подчиниться тяжелым условиям жизни в качестве раба или встать на защиту своей свободы и присоединиться к беглым рабам, стремящимся освободиться. Вам предстоит принять сложное решение, где каждый выбор имеет свои последствия. Смогут ли вы найти в себе силы сопротивляться и бороться за свободу, или будете подчиняться жестокому режиму и смириться со своей участью? Решение лежит в ваших руках, и только вы сможете написать свою историю в этом мире полном опасностей и испытаний.