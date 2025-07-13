Escape From Misantria (18+) v0.14
Escape From Misantria (18+) - Вы молодой человек, и ваши судьбы переплелись с судьбой загадочного города, скрытого от глаз обычных людей. Когда вы встречаете таинственное приложение для знакомств, ваша жизнь переворачивается с ног на голову. Вместо обычного свидания вы попадаете в загадочный мир, где правят женщины высшей расы. В этом тайном городе мужчины лишены прав и подвергаются жестокому обращению.
Вы сталкиваетесь с выбором: принять свою участь и подчиниться тяжелым условиям жизни в качестве раба или встать на защиту своей свободы и присоединиться к беглым рабам, стремящимся освободиться. Вам предстоит принять сложное решение, где каждый выбор имеет свои последствия. Смогут ли вы найти в себе силы сопротивляться и бороться за свободу, или будете подчиняться жестокому режиму и смириться со своей участью? Решение лежит в ваших руках, и только вы сможете написать свою историю в этом мире полном опасностей и испытаний.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.