Confusion (18+) - вам больше 18 лет, и вы ищете историю с захватывающей, полностью анимированной и озвученной сюжетной линией (на английском и русском языках). У нас есть много разных концовок, которые зависят от вашего выбора в игре. Мы не хотим портить историю, поэтому прочитайте наши обзоры и посмотрите демоверсию, чтобы понять, что мы предлагаем!
Это игра, в которой есть что рассказать. Так что, если вы ищете такие вещи, как азарт, эта игра не для вас. Но если вы хотите узнать, что будет дальше после окончания большинства визуальных новелл, выпущенных в наши дни, тогда взгляните на эту!
Финал (Глава 10 и Эпилог):
– 1½–2½ часа нового контента (зависит от прошлых выборов и стиля игры)
– 24 новые сцены
– 2 098 новых рендеров
– 40 новых анимаций
– Обновлено до Ren’Py 8.3.7
– Все видео в полной версии приложения обновлены до 60 FPS
– Видео существенно уменьшено в размере (примерно на 75 %) для сжатых версий игры
– Новые музыкальные треки
– Новая опция отключения звука, когда игра неактивна
– Занятные «тематические» курсоры во время игры
Скачать Confusion (18+) v1.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.