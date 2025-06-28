Описание

Confusion (18+) - вам больше 18 лет, и вы ищете историю с захватывающей, полностью анимированной и озвученной сюжетной линией (на английском и русском языках). У нас есть много разных концовок, которые зависят от вашего выбора в игре. Мы не хотим портить историю, поэтому прочитайте наши обзоры и посмотрите демоверсию, чтобы понять, что мы предлагаем!





Это игра, в которой есть что рассказать. Так что, если вы ищете такие вещи, как азарт, эта игра не для вас. Но если вы хотите узнать, что будет дальше после окончания большинства визуальных новелл, выпущенных в наши дни, тогда взгляните на эту!