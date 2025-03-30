Описание

Mythos: Book One (18+) - богатая история Mythos: Book One, интригующие персонажи и сверхкачественная графика погрузят игроков в темный и жестокий мир, полный интриг и тайн.





Загадочное приключение с элементами РПГ, в котором игрок принимает важные решения, влияющие на развитие сюжета — стоит ли рисковать жизнью ради спасения друга? Как он будет вести себя с правоохранительными органами? Что он должен сделать, чтобы раскрыть правду? Каждое решение имеет последствия, будь оно хорошим или плохим. Неправильный выбор может привести к трагедии, а все правильные решения могут еще и не раскрыть всей правды. Это все зависит от вас.