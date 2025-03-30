Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 376 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 779
Описание
Mythos: Book One (18+) - богатая история Mythos: Book One, интригующие персонажи и сверхкачественная графика погрузят игроков в темный и жестокий мир, полный интриг и тайн.
Загадочное приключение с элементами РПГ, в котором игрок принимает важные решения, влияющие на развитие сюжета — стоит ли рисковать жизнью ради спасения друга? Как он будет вести себя с правоохранительными органами? Что он должен сделать, чтобы раскрыть правду? Каждое решение имеет последствия, будь оно хорошим или плохим. Неправильный выбор может привести к трагедии, а все правильные решения могут еще и не раскрыть всей правды. Это все зависит от вас.
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