Awkward Aweakenings (18+) 0.15
Неожиданный отпуск, новые лица и слишком много соблазнов на один день
Awkward Aweakenings — визуальный роман 18+ с акцентом на выборы, последствия и пикантные ситуации. Ты играешь за молодого парня, внезапно оказавшегося в редком жизненном моменте — без работы, без учёбы и без обязательств. Каждый день начинается с того, что ты решаешь, куда идти, с кем общаться и какие границы (не) пересекать. Обстановка быстро выходит за рамки повседневности, и именно ты определяешь, что произойдёт дальше.
Проект предлагает разветвлённый сюжет, привлекательную 2D-графику с выразительной анимацией и множество персонажей, с которыми можно выстраивать отношения. Открывай новые сцены, принимай непростые решения, вливайся в непринуждённую атмосферу или провоцируй неожиданные повороты. Подойдёт всем, кто ищет нестандартный подход к жанру, где важна не только картинка, но и интерактив.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.