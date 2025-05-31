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Awkward Aweakenings (18+)

Awkward Aweakenings (18+) 0.15

Неожиданный отпуск, новые лица и слишком много соблазнов на один день
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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 235 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Awkward Aweakenings — визуальный роман 18+ с акцентом на выборы, последствия и пикантные ситуации. Ты играешь за молодого парня, внезапно оказавшегося в редком жизненном моменте — без работы, без учёбы и без обязательств. Каждый день начинается с того, что ты решаешь, куда идти, с кем общаться и какие границы (не) пересекать. Обстановка быстро выходит за рамки повседневности, и именно ты определяешь, что произойдёт дальше.


Проект предлагает разветвлённый сюжет, привлекательную 2D-графику с выразительной анимацией и множество персонажей, с которыми можно выстраивать отношения. Открывай новые сцены, принимай непростые решения, вливайся в непринуждённую атмосферу или провоцируй неожиданные повороты. Подойдёт всем, кто ищет нестандартный подход к жанру, где важна не только картинка, но и интерактив.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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