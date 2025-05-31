Описание

Awkward Aweakenings — визуальный роман 18+ с акцентом на выборы, последствия и пикантные ситуации. Ты играешь за молодого парня, внезапно оказавшегося в редком жизненном моменте — без работы, без учёбы и без обязательств. Каждый день начинается с того, что ты решаешь, куда идти, с кем общаться и какие границы (не) пересекать. Обстановка быстро выходит за рамки повседневности, и именно ты определяешь, что произойдёт дальше.





Проект предлагает разветвлённый сюжет, привлекательную 2D-графику с выразительной анимацией и множество персонажей, с которыми можно выстраивать отношения. Открывай новые сцены, принимай непростые решения, вливайся в непринуждённую атмосферу или провоцируй неожиданные повороты. Подойдёт всем, кто ищет нестандартный подход к жанру, где важна не только картинка, но и интерактив.