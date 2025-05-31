android-1.ru / Игры / Эротические игры / Ahsoker (18+)
Ahsoker (18+)

Ahsoker (18+) 1.0

Небольшая адалт-игра с графикой по мотивам популярной вселенной
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 359 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Ahsoker (18+) — короткое приключение в жанре визуального романа с упором на откровенные сцены и знакомые декорации из вселенной Star Wars. Игрок берёт под контроль героиню, вовлечённую в череду пикантных ситуаций, где выбор влияет на развитие событий. Игра уже завершена и не требует долгого погружения — это скорее односессионный опыт.


Проект выделяется качественной анимацией и детализированными фонами, а также обилием персонажей, с которыми можно взаимодействовать. Сюжет здесь минимальный, но добавляет структуру и немного контекста происходящему. Подойдёт тем, кто ищет визуально привлекательный короткий адалт-контент с элементами интерактивности и узнаваемой стилистикой.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Ahsoker (18+) v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Ahsoker (18+) 359 Мб Ссылка 2 359 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
View of Family Resurrected (18+)
View of Family Resurrected (18+)
Version: 0.2.5
Hot Moms Secret Affairs (18+)
Hot Moms Secret Affairs (18+)
Version: Chapter 1
BloodLust (18+)
BloodLust (18+)
Version: 0.1
Summer Salsa (18+)
Summer Salsa (18+)
Version: 0.1
Last Days (18+)
Last Days (18+)
Version: 0.0.1
Hearts of The City (18+)
Hearts of The City (18+)
Version: 0.1
Family Crush (18+)
Family Crush (18+)
Version: Final
NTR’ed by My Dad (18+)
NTR’ed by My Dad (18+)
Version: 0.1.1

Отзывы о Ahsoker (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив