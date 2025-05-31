Ahsoker (18+) 1.0
Небольшая адалт-игра с графикой по мотивам популярной вселенной
Ahsoker (18+) — короткое приключение в жанре визуального романа с упором на откровенные сцены и знакомые декорации из вселенной Star Wars. Игрок берёт под контроль героиню, вовлечённую в череду пикантных ситуаций, где выбор влияет на развитие событий. Игра уже завершена и не требует долгого погружения — это скорее односессионный опыт.
Проект выделяется качественной анимацией и детализированными фонами, а также обилием персонажей, с которыми можно взаимодействовать. Сюжет здесь минимальный, но добавляет структуру и немного контекста происходящему. Подойдёт тем, кто ищет визуально привлекательный короткий адалт-контент с элементами интерактивности и узнаваемой стилистикой.
Полная версия
Скачать Ahsoker (18+) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.