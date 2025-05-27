NTR’ed by My Dad (18+) 0.1.1
Семейный визит, скрытые намерения и испытание доверия
NTR'ed by My Dad — это повествовательная визуальная новелла для взрослых с элементами психологической драмы, в которой история разворачивается вокруг семейного визита в загородное поместье. Эрик и его супруга Грейс надеются провести спокойные дни в окружении родных, но в тишине уединённого городка начинают всплывать напряжённые эмоции и скрытые мотивы.
Игроку предстоит влиять на развитие событий, наблюдая за тонкими изменениями в поведении персонажей, взаимодействуя с соседями и принимая решения, от которых зависит исход отношений. Игра фокусируется на динамике доверия, власти и внутренней борьбы, позволяя исследовать сложные социальные и эмоциональные темы через призму выбора.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.