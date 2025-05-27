Описание

NTR'ed by My Dad — это повествовательная визуальная новелла для взрослых с элементами психологической драмы, в которой история разворачивается вокруг семейного визита в загородное поместье. Эрик и его супруга Грейс надеются провести спокойные дни в окружении родных, но в тишине уединённого городка начинают всплывать напряжённые эмоции и скрытые мотивы.





Игроку предстоит влиять на развитие событий, наблюдая за тонкими изменениями в поведении персонажей, взаимодействуя с соседями и принимая решения, от которых зависит исход отношений. Игра фокусируется на динамике доверия, власти и внутренней борьбы, позволяя исследовать сложные социальные и эмоциональные темы через призму выбора.