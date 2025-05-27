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NTR’ed by My Dad (18+)

NTR’ed by My Dad (18+) 0.1.1

Семейный визит, скрытые намерения и испытание доверия
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:47
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 253 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
419
Скриншоты
Описание

NTR'ed by My Dad — это повествовательная визуальная новелла для взрослых с элементами психологической драмы, в которой история разворачивается вокруг семейного визита в загородное поместье. Эрик и его супруга Грейс надеются провести спокойные дни в окружении родных, но в тишине уединённого городка начинают всплывать напряжённые эмоции и скрытые мотивы.


Игроку предстоит влиять на развитие событий, наблюдая за тонкими изменениями в поведении персонажей, взаимодействуя с соседями и принимая решения, от которых зависит исход отношений. Игра фокусируется на динамике доверия, власти и внутренней борьбы, позволяя исследовать сложные социальные и эмоциональные темы через призму выбора.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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