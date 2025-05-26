Описание

My Girlfriend's New Kink (18+) — это визуальный роман с акцентом на отношения, выбор и откровенные сцены, в котором ты играешь за парня, чья девушка уезжает учиться за границу. Теперь ваша связь — на расстоянии, но соблазны остались рядом. Система выборов позволяет формировать свою историю: сохранять верность, исследовать новые грани желаний или пересекать линии, о которых раньше боялся даже думать.





Тебя ждут диалоги, сцены и события, где каждый шаг влияет на сюжет, на доверие, ревность и развитие как старых, так и новых связей. Визуальный стиль нарисован вручную, а сюжет поднимает вопросы доверия, экспериментов и личных границ. My Girlfriend's New Kink — это история, где страсть сталкивается с переменами, и только ты решаешь, чем всё закончится.