My Girlfriends New Kink (18+) 0.28
Отношения на расстоянии, соблазны поблизости — куда ты свернёшь?
My Girlfriend's New Kink (18+) — это визуальный роман с акцентом на отношения, выбор и откровенные сцены, в котором ты играешь за парня, чья девушка уезжает учиться за границу. Теперь ваша связь — на расстоянии, но соблазны остались рядом. Система выборов позволяет формировать свою историю: сохранять верность, исследовать новые грани желаний или пересекать линии, о которых раньше боялся даже думать.
Тебя ждут диалоги, сцены и события, где каждый шаг влияет на сюжет, на доверие, ревность и развитие как старых, так и новых связей. Визуальный стиль нарисован вручную, а сюжет поднимает вопросы доверия, экспериментов и личных границ. My Girlfriend's New Kink — это история, где страсть сталкивается с переменами, и только ты решаешь, чем всё закончится.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.