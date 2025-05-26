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My Girlfriends New Kink (18+)

My Girlfriends New Kink (18+) 0.28

Отношения на расстоянии, соблазны поблизости — куда ты свернёшь?
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Версия:
0.28
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

My Girlfriend's New Kink (18+) — это визуальный роман с акцентом на отношения, выбор и откровенные сцены, в котором ты играешь за парня, чья девушка уезжает учиться за границу. Теперь ваша связь — на расстоянии, но соблазны остались рядом. Система выборов позволяет формировать свою историю: сохранять верность, исследовать новые грани желаний или пересекать линии, о которых раньше боялся даже думать.


Тебя ждут диалоги, сцены и события, где каждый шаг влияет на сюжет, на доверие, ревность и развитие как старых, так и новых связей. Визуальный стиль нарисован вручную, а сюжет поднимает вопросы доверия, экспериментов и личных границ. My Girlfriend's New Kink — это история, где страсть сталкивается с переменами, и только ты решаешь, чем всё закончится.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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