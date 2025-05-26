Описание

Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+) — это визуальный роман в жанре фэнтези для взрослых, где ты играешь за новичка в элитной школе магии. Здесь каждый студент умеет больше, чем просто колдовать: манипуляции, соблазны, проделки — всё это часть учебного плана. Твоя задача — выжить, влиться в ритм, и, возможно, найти свою линию между страстью, опасностью и настоящей силой.





Игра предлагает разветвлённую систему выбора, множество финалов и насыщенный контент, в котором твоё решение действительно имеет вес. Хочешь подружиться или подчинить? Следовать правилам или нарушать их с блеском? В Oakwood Academy каждый шаг открывает новые сцены, последствия и откровения. Пройди путь от застенчивого новичка до уверенного мага, способного справиться с чем (и кем) угодно.