Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+) Final
Магия, интриги и соблазны — выживи на первом курсе академии чар
Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+) — это визуальный роман в жанре фэнтези для взрослых, где ты играешь за новичка в элитной школе магии. Здесь каждый студент умеет больше, чем просто колдовать: манипуляции, соблазны, проделки — всё это часть учебного плана. Твоя задача — выжить, влиться в ритм, и, возможно, найти свою линию между страстью, опасностью и настоящей силой.
Игра предлагает разветвлённую систему выбора, множество финалов и насыщенный контент, в котором твоё решение действительно имеет вес. Хочешь подружиться или подчинить? Следовать правилам или нарушать их с блеском? В Oakwood Academy каждый шаг открывает новые сцены, последствия и откровения. Пройди путь от застенчивого новичка до уверенного мага, способного справиться с чем (и кем) угодно.
Полная векрсия
Скачать Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+) vFinal MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.