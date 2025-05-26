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Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+)

Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+) Final

Магия, интриги и соблазны — выживи на первом курсе академии чар
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Oakwood Academy of Spells and Sorcery (18+) — это визуальный роман в жанре фэнтези для взрослых, где ты играешь за новичка в элитной школе магии. Здесь каждый студент умеет больше, чем просто колдовать: манипуляции, соблазны, проделки — всё это часть учебного плана. Твоя задача — выжить, влиться в ритм, и, возможно, найти свою линию между страстью, опасностью и настоящей силой.


Игра предлагает разветвлённую систему выбора, множество финалов и насыщенный контент, в котором твоё решение действительно имеет вес. Хочешь подружиться или подчинить? Следовать правилам или нарушать их с блеском? В Oakwood Academy каждый шаг открывает новые сцены, последствия и откровения. Пройди путь от застенчивого новичка до уверенного мага, способного справиться с чем (и кем) угодно.


Информация о модах

Полная векрсия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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