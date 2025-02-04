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On the Prairie (18+)

On the Prairie (18+) 0.9.0

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Версия:
0.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 777
Скриншоты
Описание

On the Prairie (18+) - расскажите историю о молодом человеке, воспитанном хорошим другом семьи, который потерял родителей при трагических обстоятельствах. Его вырастили послушным и заботливым сыном, однако он чувствует вину за их смерть, когда их еще даже не похоронили. Главный герой теперь взрослый, живущий на границе, где вы играете за него, когда он отправляется в приключение, чтобы найти место, где можно похоронить своих родителей. Всего в игре будет более 50 000 слов.


Отправляйтесь на Дикий Запад и творите историю! Только представьте, что бы сделал ваш герой, если бы вы играли за него! Будь своим героем! Или играйте с друзьями и семьей в эту интерактивную историю!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать On the Prairie (18+) v0.9.0 MOD APK

Скачать On the Prairie (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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Старые версии On the Prairie (18+)
Version 0.7.0 Version 0.8.0 Version TG 0.8.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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