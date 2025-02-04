Описание

On the Prairie (18+) - расскажите историю о молодом человеке, воспитанном хорошим другом семьи, который потерял родителей при трагических обстоятельствах. Его вырастили послушным и заботливым сыном, однако он чувствует вину за их смерть, когда их еще даже не похоронили. Главный герой теперь взрослый, живущий на границе, где вы играете за него, когда он отправляется в приключение, чтобы найти место, где можно похоронить своих родителей. Всего в игре будет более 50 000 слов.





Отправляйтесь на Дикий Запад и творите историю! Только представьте, что бы сделал ваш герой, если бы вы играли за него! Будь своим героем! Или играйте с друзьями и семьей в эту интерактивную историю!