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My Girlfriend Wants a Threesome! (I Just Hope It’s with Me) (18+)

My Girlfriend Wants a Threesome! (I Just Hope It’s with Me) (18+) 1.0

Неожданное предложение, три сюжетных пути и непростые решения в отношениях
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 198 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
103
Скриншоты
Описание

My Girlfriend Wants a Threesome! — это визуальный роман 18+ с акцентом на взрослую тематику и эмоциональные дилеммы. Главный герой Ник и его девушка Дженни отправляются в обычную поездку по городу, которая неожиданно принимает неожиданный поворот: Дженни поднимает тему интимного эксперимента. Это становится отправной точкой для исследования новых форм отношений, доверия и личных границ.


Игра предлагает три сюжетных маршрута: Vanilla с романтическими элементами и лёгкими отклонениями от нормы, а также более откровенные и нестандартные ветки Cuckold и Cheating (в разработке). Первый релиз 1.0 включает полный путь Vanilla, в то время как другие маршруты будут добавлены в ближайшие обновления. Проект рассчитан на взрослую аудиторию и сосредоточен на сюжетных развилках, диалогах и личных выборах.


Информация о модах

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