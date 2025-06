My Girlfriend Wants a Threesome! — это визуальный роман 18+ с акцентом на взрослую тематику и эмоциональные дилеммы. Главный герой Ник и его девушка Дженни отправляются в обычную поездку по городу, которая неожиданно принимает неожиданный поворот: Дженни поднимает тему интимного эксперимента. Это становится отправной точкой для исследования новых форм отношений, доверия и личных границ.

Скачать My Girlfriend Wants a Threesome! (I Just Hope It’s with Me) (18+) v1.0 MOD APK

