Описание

My Girlfriend Wants a Threesome! — это визуальный роман 18+ с акцентом на взрослую тематику и эмоциональные дилеммы. Главный герой Ник и его девушка Дженни отправляются в обычную поездку по городу, которая неожиданно принимает неожиданный поворот: Дженни поднимает тему интимного эксперимента. Это становится отправной точкой для исследования новых форм отношений, доверия и личных границ.





Игра предлагает три сюжетных маршрута: Vanilla с романтическими элементами и лёгкими отклонениями от нормы, а также более откровенные и нестандартные ветки Cuckold и Cheating (в разработке). Первый релиз 1.0 включает полный путь Vanilla, в то время как другие маршруты будут добавлены в ближайшие обновления. Проект рассчитан на взрослую аудиторию и сосредоточен на сюжетных развилках, диалогах и личных выборах.