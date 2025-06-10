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Milftoon - MilfLand (18+)

Milftoon - MilfLand (18+) 0.08A

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Версия:
0.08A
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 361 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 829
Скриншоты
Описание

Milftoon - MilfLand (18+) — это уникальный проект с оригинальной рисованной графикой, который наверняка понравится аудитории, ценящей качественные и хорошо проработанные приключения, наполненные пикантными сценами и событиями. Действие игры разворачивается в одном из пригородных районов, куда неизвестными путями поселилось очень каверзное и жаждущее развлечений существо.


Используя свои способности и мистические навыки, это существо начинает постепенно влиять на местных жителей. Меняя их мысли, внедряя скрытые желания и устраняя ранее нерушимые границы, оно создаёт атмосферу таинственности и интриги. Игрокам предстоит выяснить, к чему приведут эти изменения и как они повлияют на жизнь обитателей пригорода.


Milftoon - MilfLand (18+) предлагает захватывающий и увлекательный игровой опыт, где каждый шаг и каждое решение могут изменить ход событий. Погружаясь в эту атмосферу, вы будете знакомиться с разнообразными персонажами, исследовать их тайны и наблюдать, как они меняются под влиянием мистического существа. Подготовьтесь к незабываемому приключению в этом ярком и выделяющемся мире.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Milftoon - MilfLand (18+)
Version TG 0.05А Version TG 0.01B

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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