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Rebounding Life (18+)

Rebounding Life (18+) Episode 2

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Версия:
Episode 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 669 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 329
Скриншоты
Описание

Rebounding Life — это интригующая история о бывшем профессиональном баскетболисте, который вынужден найти новое призвание после травмы, завершившей его карьеру. Когда ваш бывший колледж предлагает вам стать тренером женской баскетбольной команды, это становится началом новой главы в вашей жизни. Однако, в момент, когда вы только начинаете привыкать к новой роли, в город возвращается ваша бывшая, от которой вы забеременели во время недолгой разлуки с женой, что приводит к неожиданным и сложным ситуациям.


Тренерская Карьера и Личная Драма


В Rebounding Life вы окунетесь в мир тренерской работы, где будете руководить женской баскетбольной командой, развивать тактики и стратегии, а также помогать игрокам достигать их наивысшего потенциала. Однако, на фоне спортивных достижений и тренерских обязанностей, вам предстоит справляться с личными драмами и напряженными отношениями. Возвращение вашей бывшей поднимает множество вопросов и создает напряженные моменты, которые влияют на вашу жизнь и взаимоотношения с окружающими.


Беспокойная Новая Жизнь


Сюжет Rebounding Life полон неожиданных поворотов и сложных решений, которые вам предстоит принять. Балансируя между тренерской карьерой и личными конфликтами, вы будете искать способы справиться с новыми вызовами и найти свой путь в изменившихся обстоятельствах. Ваши действия и выборы будут определять, как вы справитесь с этими испытаниями и какой будет ваша новая жизнь после окончания спортивной карьеры.


Информация о модах

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Скачать Rebounding Life (18+) 669 Мб Ссылка 2 669 Мб
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Старые версии Rebounding Life (18+)
Version Ep.1 Version TG Ep.1


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