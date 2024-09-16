Описание

Hunter: Space Pirates – это увлекательная история, в которой игроки следят за жизнью главного героя, переживающего множество испытаний и неожиданных поворотов.





Загадочное прошлое и трагедия





В нежном трехлетнем возрасте главный герой разлучается со своей матерью при загадочных обстоятельствах. Сострадательная пара соседей, потерявшая собственного сына, усыновляет его. Приемный отец, бывший боевой летчик ВМС, известный как «Гадюка», лелеет его страсть к самолетам. Однако трагедия наступает, когда медведь гризли убивает приемных родителей.





Жизнь в новой семье





Теперь, на пороге подросткового возраста, мальчика отправляют в приемную семью, где он должен прожить среди четырех женщин. Каждое взаимодействие с ними формирует его понимание отношений, желаний и помогает найти свое истинное "я".