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Hunter: Space Pirates (18+)

Hunter: Space Pirates (18+) 0.2.6.0

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Версия:
0.2.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 142
Скриншоты
Описание

Hunter: Space Pirates – это увлекательная история, в которой игроки следят за жизнью главного героя, переживающего множество испытаний и неожиданных поворотов.


Загадочное прошлое и трагедия


В нежном трехлетнем возрасте главный герой разлучается со своей матерью при загадочных обстоятельствах. Сострадательная пара соседей, потерявшая собственного сына, усыновляет его. Приемный отец, бывший боевой летчик ВМС, известный как «Гадюка», лелеет его страсть к самолетам. Однако трагедия наступает, когда медведь гризли убивает приемных родителей.


Жизнь в новой семье


Теперь, на пороге подросткового возраста, мальчика отправляют в приемную семью, где он должен прожить среди четырех женщин. Каждое взаимодействие с ними формирует его понимание отношений, желаний и помогает найти свое истинное "я".


Информация о модах

полная версия

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Скачать Hunter: Space Pirates (18+) v0.2.6.0 MOD APK

Скачать Hunter: Space Pirates (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Hunter: Space Pirates (18+)
Version 0.1.4 Version TG 0.1.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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