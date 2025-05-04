Locked in Chastity (18+) 0.27
Locked in Chastity – это интригующая история, которая погружает игроков в мир сложных отношений и личных испытаний. Джейми, легкомысленный молодой человек и большой любитель игр, пренебрегает своей верной девушкой Ким, что постепенно ухудшает их отношения.
Введение нового персонажа и обострение ситуации
Когда в их жизнь входит Уильям, ситуация становится еще более напряженной. Игрокам предстоит наблюдать за развитием этой истории и принимать решения, которые могут изменить ход событий. Как изменятся отношения Джейми и Ким с добавлением Уильяма в их жизнь? Смогут ли они преодолеть трудности или их отношения закончатся горько?
Интерактивный сюжет и эмоциональная глубина
Locked in Chastity предлагает интерактивный сюжет, где ваши выборы влияют на развитие истории и взаимоотношения между персонажами. Игра погружает вас в эмоционально насыщенные сцены, заставляя задуматься о важности внимания и поддержки в отношениях.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.