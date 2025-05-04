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Locked in Chastity (18+)

Locked in Chastity (18+) 0.27

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Версия:
0.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 825 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 242
Скриншоты
Описание

Locked in Chastity – это интригующая история, которая погружает игроков в мир сложных отношений и личных испытаний. Джейми, легкомысленный молодой человек и большой любитель игр, пренебрегает своей верной девушкой Ким, что постепенно ухудшает их отношения.


Введение нового персонажа и обострение ситуации


Когда в их жизнь входит Уильям, ситуация становится еще более напряженной. Игрокам предстоит наблюдать за развитием этой истории и принимать решения, которые могут изменить ход событий. Как изменятся отношения Джейми и Ким с добавлением Уильяма в их жизнь? Смогут ли они преодолеть трудности или их отношения закончатся горько?


Интерактивный сюжет и эмоциональная глубина


Locked in Chastity предлагает интерактивный сюжет, где ваши выборы влияют на развитие истории и взаимоотношения между персонажами. Игра погружает вас в эмоционально насыщенные сцены, заставляя задуматься о важности внимания и поддержки в отношениях.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Locked in Chastity (18+)
Version 0.12

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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