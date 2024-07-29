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Plaything (18+)

Plaything (18+) 0.40

Захватывающая и провокационная история
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Версия:
0.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 622
Скриншоты
Описание

Plaything – это новая визуальная новелла для взрослых, в центре сюжета которой находится напряженная и провокационная история о шантаже между братом и сестрой.


Шантаж и сложные взаимоотношения


В Plaything игрокам предстоит погрузиться в мир сложных взаимоотношений и эмоциональных конфликтов. Брат пытается шантажировать свою сладострастную сестру, и этот драматический конфликт лежит в основе сюжета. Игроки смогут наблюдать за развитием этой истории, принимать решения и влиять на исход событий.


Визуальная новелла для взрослых


Plaything предлагает игрокам визуальную новеллу с высоким уровнем откровенности и провокационным контентом. Игра предназначена для взрослой аудитории, и ее сюжет полон напряженных моментов и эмоциональных перипетий. Каждое решение игрока может повлиять на ход истории и взаимоотношения между персонажами.


Интерактивный сюжет и выборы


Игроки будут активно участвовать в развитии сюжета, принимая ключевые решения, которые могут изменить динамику взаимоотношений между братом и сестрой. Интерактивный геймплей позволяет глубже погрузиться в историю и исследовать различные сценарии и возможные исходы.


Информация о модах

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Скачать Plaything (18+) v0.40 MOD APK

Скачать Plaything (18+) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб
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Отзывы о Plaything (18+)


Комментарии (1)
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bro
bro 29 июля 2024 14:50
Как проходить её? Тупо ничего не нажимается
-1
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