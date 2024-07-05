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Private Eyes & Secret Desires (18+)

Private Eyes & Secret Desires (18+) 0.12

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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 457
Скриншоты
Описание

Private Eyes & Secret Desires – это захватывающая история о двух детективах, чье агентство находится на грани закрытия. Столкнувшись с финансовыми трудностями, они вынуждены заключить сделку с дьяволом и временно стать дочерней компанией своего крупного конкурента. Но у нового босса могут быть свои скрытые мотивы, что ставит под угрозу их принципы и отношения.


Сделка с дьяволом и скрытые мотивы


Наши герои оказываются в сложной ситуации, когда их детективное агентство под угрозой закрытия. Чтобы спасти бизнес, они заключают сделку с крупным конкурентом и становятся его дочерней компанией. Однако, чем больше они узнают о своем новом боссе, тем больше у них возникает подозрений о его скрытых мотивах. Смогут ли они разобраться в этом и сохранить свою независимость?


Моральные дилеммы и испытание принципов


Соглашение с конкурентом ставит наших героев перед сложными моральными дилеммами. Им предстоит решать, стоит ли поступаться своими принципами ради сохранения агентства. Каждое их решение будет иметь последствия, влияющие на их дальнейшую жизнь и карьеру. Сможет ли их дружба выдержать такие испытания, или им придется пожертвовать ею ради успеха?


Информация о модах

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Скачать Private Eyes & Secret Desires (18+) v0.12 MOD APK

Скачать Private Eyes & Secret Desires (18+) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб
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Старые версии Private Eyes & Secret Desires (18+)
Version 0.1 Version 0.1.1 Version TG 0.1.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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