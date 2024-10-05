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Gamer Struggles (18+)

Gamer Struggles (18+) 0.1.6.4

Захватывающее ретро-приключение
9
0
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Версия:
0.1.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 926
Скриншоты
Описание

Gamer Struggles (18+) – это проект в ретро-олдскульном стиле графики с 2D сюжетом, массой откровенного контента и захватывающими приключениями главной героини в различных декорациях и условиях. История начинается с того, что девушка оказывается на улице после того, как её выгоняют из жилья за превращение комнаты в помойку. Без друзей, родных и сбережений, её единственный навык – виртуозное обращение с игровыми приставками – не поможет в мрачном и опасном мире, где она может быстро стать чьей-то добычей.


Борьба за выживание в опасном мире


В Gamer Struggles (18+) игрокам предстоит помочь главной героине выжить в суровых условиях, находя способы преодолевать трудности и избегать опасностей. Каждый шаг на её пути будет полон испытаний, требующих смекалки и сообразительности. Мрачный и опасный мир, в котором она оказалась, полон ловушек и угроз, что делает каждое решение критически важным для её выживания.


Уникальные навыки и пути развития


Главная героиня обладает уникальными навыками в обращении с игровыми приставками, и вам предстоит найти способы применить эти умения в её путешествии. Исследуйте различные декорации и условия, развивайте её способности и открывайте новые возможности для выживания и прогресса. Игровой процесс включает в себя не только физические, но и умственные испытания, что делает игру увлекательной и разнообразной.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Gamer Struggles (18+) v0.1.6.4 MOD APK

Скачать Gamer Struggles (18+) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб
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Отзывы о Gamer Struggles (18+)


Комментарии (10)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 21 января 2025 18:33
Venom, ждем
0
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Venom
Venom 21 января 2025 16:11
Когда обновление?
0
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 15 января 2025 23:16
Anonim, Постараемся
0
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Anonim
Anonim 15 января 2025 22:36
Уже вышла версия 1.5, можете пожалуйста в ближайшее время обновить приложение ?
0
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Venom
Venom 2 января 2025 20:47
Когда выйдет новая версия?
0
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Kweyz
Kweyz 14 декабря 2024 11:12
Когда обновление будет?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 октября 2024 00:47
siudhrwl, Хорошо, мы опуцбликуем в ближайшее время (Скорее всего)
+3
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siudhrwl
siudhrwl 14 октября 2024 22:12
Lensifal, на официальном сайте уже вышла 1.5.2. на андроид. Я конечно не тороплю но просто думаю что пора.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 октября 2024 23:58
siudhrwl, Постараемся скоро обновить
+1
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siudhrwl
siudhrwl 5 октября 2024 10:06
обновите до 1.5.2 пожалуйста
+1
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