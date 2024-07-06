android-1.ru / Игры / Эротические игры / Maya’s Mission (18+)
Maya’s Mission (18+)

Maya’s Mission (18+) 0.4 Patreon

Раскройте тайны с Майей и Фениксом
1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.4 Patreon
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 821
Скриншоты
Описание

Maya’s Mission – это интерактивная визуальная новелла для взрослых, в которой вы присоединяетесь к легендарному адвокату Фениксу Райту и его верной помощнице Майе в их стремлении раскрыть правду о таинственной корпорации. Погружайтесь в захватывающий мир, полный загадок и интриг, где каждый ваш выбор имеет значение.


Захватывающий сюжет и интерактивные элементы


В Maya’s Mission вас ждет увлекательный сюжет, наполненный неожиданными поворотами и глубокими исследованиями. Ваша задача – помогать Фениксу и Майе в расследовании, собирая улики, опрашивая свидетелей и принимая важные решения. Каждое ваше действие будет влиять на ход истории, что делает игру по-настоящему интерактивной и динамичной.


Взрослые темы и глубокие взаимоотношения


Игра рассчитана на взрослую аудиторию и включает в себя сложные темы и глубокие взаимоотношения между персонажами. Взаимодействие с Майей и другими героями позволяет раскрыть их личности и мотивы, что добавляет эмоциональной глубины в сюжет. Она предлагает не только захватывающий детективный сюжет, но и исследование межличностных отношений в условиях стресса и опасности.


Визуальная новелла с высоким качеством


Maya’s Mission порадует вас высоким качеством визуальных эффектов и прекрасно прорисованными персонажами. Атмосферные фоны и детализированные сцены помогают создать полное погружение в мир игры. Если вы цените хорошие истории, интерактивный геймплей и взрослые темы, эта визуальная новелла обязательно вам понравится. Присоединяйтесь к Фениксу и Майе и помогите им раскрыть правду о таинственной корпорации!


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать Maya’s Mission (18+) v0.4 Patreon MOD APK

Скачать Maya’s Mission (18+) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Maya’s Mission (18+)
Version 0.3 Version TG 0.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Maiden of Milk Side Story: Clarabelle (18+)
Maiden of Milk Side Story: Clarabelle (18+)
Version: 25.0.0
Novak (18+)
Novak (18+)
Version: 0.1
Family Faring (18+)
Family Faring (18+)
Version: Episode 5 Part 1
Thief of Hearts (18+)
Thief of Hearts (18+)
Version: 0.0.3
NighTly Ritual (18+)
NighTly Ritual (18+)
Version: Ep. 3 v1.0
Love’s Relic (18+)
Love’s Relic (18+)
Version: 0.9 Demo
Sins of lust (18+)
Sins of lust (18+)
Version: Halloween
Project EVE (18+)
Project EVE (18+)
Version: 2.0

Отзывы о Maya’s Mission (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив