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Thief of Hearts (18+)

Thief of Hearts (18+) 0.0.1

Захватывающее путешествие по теневому миру
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
577

Thief of Hearts - Отправьтесь в захватывающее путешествие, где граница между добром и злом размывается, и единственной константой является подпитываемый пульс преступной жизни. В «Воре сердец» в качестве главного героя вы встанете на место молодого человека, который путешествует по теневому миру воровства, обмана и неожиданных союзов.


Исследуйте мир теней


Во время своего путешествия вы встретите новых персонажей, но сможете ли вы увидеть в них друзей или врагов? Готовы ли вы переосмыслить, что значит быть современным мошенником? Город — это игровая площадка, но опасность подстерегает за каждым углом. Будьте на шаг впереди и сохраняйте хладнокровие, потому что попасться — это не вариант.


Командные ограбления с высокими ставками


Вы присоединитесь к тщательно отобранной команде специалистов в серии дерзких ограблений, происходящих на фоне оживленного города. Разрабатывайте стратегию, планируйте и совершайте кражи с высокими ставками, которые будут держать вас в напряжении. Вы будете одиноким волком или командным игроком? Выбор за вами, и каждое решение формирует вашу судьбу.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Thief of Hearts (18+) 0.0.1 взлом

Скачать Thief of Hearts (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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