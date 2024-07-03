Thief of Hearts - Отправьтесь в захватывающее путешествие, где граница между добром и злом размывается, и единственной константой является подпитываемый пульс преступной жизни. В «Воре сердец» в качестве главного героя вы встанете на место молодого человека, который путешествует по теневому миру воровства, обмана и неожиданных союзов.





Исследуйте мир теней





Во время своего путешествия вы встретите новых персонажей, но сможете ли вы увидеть в них друзей или врагов? Готовы ли вы переосмыслить, что значит быть современным мошенником? Город — это игровая площадка, но опасность подстерегает за каждым углом. Будьте на шаг впереди и сохраняйте хладнокровие, потому что попасться — это не вариант.





Командные ограбления с высокими ставками





Вы присоединитесь к тщательно отобранной команде специалистов в серии дерзких ограблений, происходящих на фоне оживленного города. Разрабатывайте стратегию, планируйте и совершайте кражи с высокими ставками, которые будут держать вас в напряжении. Вы будете одиноким волком или командным игроком? Выбор за вами, и каждое решение формирует вашу судьбу.