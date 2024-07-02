Angel & Demon - Следите за историей Вероники, 22-летней девушки по соседству, студентки, которая все еще живет в родительском доме. Её жизнь идет гладко, но простое приглашение выпить от лучшей подруги может изменить её судьбу навсегда.





Дальнейшие события заставят Веронику сделать выбор: погрузиться в мир коррупции или вести образцовую жизнь традиционной американской женщины. Её выборы будут влиять не только на её собственную жизнь, но и на судьбы остальных членов её семьи, приводя к различным последствиям.





Веронике будут помогать и поощрять делать выборы различные персонажи, каждый из которых может привести к своим уникальным результатам. Сможет ли она устоять перед соблазнами и найти свой путь, или же её жизнь изменится навсегда под влиянием новых знакомств и ситуаций?