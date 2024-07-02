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Angel & Demon (18+)

Angel & Demon (18+) 0.1

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30

Angel & Demon - Следите за историей Вероники, 22-летней девушки по соседству, студентки, которая все еще живет в родительском доме. Её жизнь идет гладко, но простое приглашение выпить от лучшей подруги может изменить её судьбу навсегда.


Дальнейшие события заставят Веронику сделать выбор: погрузиться в мир коррупции или вести образцовую жизнь традиционной американской женщины. Её выборы будут влиять не только на её собственную жизнь, но и на судьбы остальных членов её семьи, приводя к различным последствиям.


Веронике будут помогать и поощрять делать выборы различные персонажи, каждый из которых может привести к своим уникальным результатам. Сможет ли она устоять перед соблазнами и найти свой путь, или же её жизнь изменится навсегда под влиянием новых знакомств и ситуаций?


Скриншоты

Информация о модах

полная врсия

Скачать Angel & Demon (18+) 0.1 взлом

Скачать Angel & Demon (18+) 222 Мб Ссылка 2 222 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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