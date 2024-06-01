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The Demon Lords Project (18+)

The Demon Lords Project (18+) 0.01

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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44

The Demon Lord's Project (18+) - игра для совершеннолетних, выполненная в анимешно-хентайном стиле с видом от первого лица, наполненная множеством откровенных сцен и персонажей, постепенно формирующихся в гарем. Эта игра предлагает захватывающие приключения в ином измерении, где вас ждет масса неожиданных событий и тайных интриг.


Главного героя похищают с неясными намерениями и помещают в огромный замок, где уже находятся множество других узников. Оставшись в полном неведении относительно своей участи, он решает исследовать коридоры и залы этого загадочного строения, чтобы попытаться найти ответы на свои вопросы и понять свой статус.


Игрокам предстоит вместе с главным героем разгадывать тайны замка, встречать разнообразных персонажей и постепенно формировать свой гарем. The Demon Lord's Project (18+) предлагает насыщенный сюжет, интересные задания и море откровенного контента, который точно не оставит равнодушными поклонников жанра.


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Информация о модах

полная версия

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Скачать The Demon Lords Project (18+) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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