City Lights Love Bites - предлагает вам погрузиться в увлекательную историю о новом начале. Главный герой решает кардинально изменить свою жизнь, уволившись с работы и переехав в яркий и живописный город РошВейл. Здесь его ждут новые знакомства и неожиданные повороты судьбы.





В РошВейле главный герой встречает шесть главных женских персонажей, каждая из которых обладает своим уникальным характером и шармом. Взаимодействуя с ними, он будет стоять перед важным выбором: найти свою идеальную пару под огнями города или стать игроком, движимым похотью и временными удовольствиями.





Игроку предстоит принимать решения, которые определят ход событий и финал истории. "City Lights Love Bites" сочетает в себе элементы романтической визуальной новеллы и драматической игры, позволяя вам исследовать сложные взаимоотношения и моральные дилеммы в свете городских огней. Выбор за вами — следовать за сердцем или позволить страсти взять верх.