Witches Pairing (18+) 0.1.2p
Witches Pairing - Академия колдовства и магии — последнее магическое учебное заведение, уцелевшее после страшного катаклизма. Темные фехтовальщики выпустили ужасный вирус, от которого многие умерли, а еще больше людей тяжело заболели. Однако главный эффект этого вируса еще предстоит раскрыть.
Вы играете роль профессора ДаблРоара, директора Академии. Ваша задача — проходить парные тесты и изучать новые методы оказания помощи, которые помогут поддерживать здоровье учеников. Погружаясь в эти исследования, вы столкнетесь с непредвиденными тайнами древнего замка академии и его окрестностей.
Магический мир находится на грани разрушения, и только от вас зависит, выживет ли он перед новыми опасностями. Сможете ли вы раскрыть все тайны и спасти учеников Академии от губительного вируса? Ваша смелость и знания станут ключом к спасению.
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