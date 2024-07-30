Witches Pairing - Академия колдовства и магии — последнее магическое учебное заведение, уцелевшее после страшного катаклизма. Темные фехтовальщики выпустили ужасный вирус, от которого многие умерли, а еще больше людей тяжело заболели. Однако главный эффект этого вируса еще предстоит раскрыть.





Вы играете роль профессора ДаблРоара, директора Академии. Ваша задача — проходить парные тесты и изучать новые методы оказания помощи, которые помогут поддерживать здоровье учеников. Погружаясь в эти исследования, вы столкнетесь с непредвиденными тайнами древнего замка академии и его окрестностей.





Магический мир находится на грани разрушения, и только от вас зависит, выживет ли он перед новыми опасностями. Сможете ли вы раскрыть все тайны и спасти учеников Академии от губительного вируса? Ваша смелость и знания станут ключом к спасению.