Описание

How I Became a Hero (18+) - В этих историях есть молодой человек, у которого много проблем со здоровьем. Несмотря на все усилия и его самого, и врачей-оптимистов, неизлечимой болезни у него нет. Главным героем станет молодой человек, у которого много проблем со здоровьем. У главного героя диагностирована неизлечимая болезнь.





Визуальный проект, в котором есть место приключениям в фэнтезийных мирах и решению проблем главного героя в нашей реальности. Главным героем станет молодой человек, у которого много проблем со здоровьем. Несмотря на все усилия и его, и врачей-оптимистов, в конце концов он умрет.