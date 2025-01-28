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How I Became a Hero (18+)

How I Became a Hero (18+) Chapter 11

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Версия:
Chapter 11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 916 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29 230
Скриншоты
Описание

How I Became a Hero (18+) - В этих историях есть молодой человек, у которого много проблем со здоровьем. Несмотря на все усилия и его самого, и врачей-оптимистов, неизлечимой болезни у него нет. Главным героем станет молодой человек, у которого много проблем со здоровьем. У главного героя диагностирована неизлечимая болезнь.


Визуальный проект, в котором есть место приключениям в фэнтезийных мирах и решению проблем главного героя в нашей реальности. Главным героем станет молодой человек, у которого много проблем со здоровьем. Несмотря на все усилия и его, и врачей-оптимистов, в конце концов он умрет.


Информация о модах

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Скачать How I Became a Hero (18+) 916 Мб Ссылка 2 916 Мб
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Старые версии How I Became a Hero (18+)
Version 0.9 Version Chapter 10 Version TG Chapter 10 Version TG 0.9


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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