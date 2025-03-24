Описание

Dirty Fantasy (18+) — визуальная новелла с рисованной графикой, большим количеством откровенного содержания в повествовании и достаточно хорошо выстроенной сценарной составляющей. Игроки помогут главному герою максимально использовать подвернувшуюся для него возможность. У главного героя впереди шанс всей жизни. Вы хотите, чтобы помочь ей сделать большую часть этого? Если да, скачайте игру сегодня!





Главный герой, которого сковывают застенчивость и сильное беспокойство, мечтает преодолеть все свои запреты и, наконец, достичь своей карьерной цели. Услышав о возможности стать доцентом и писателем, он решает рискнуть. Не каждый день профессору, который живет на чемоданах и работает по всему миру, требуется ассистент. Конечно, это идет с несколькими оговорками; главный герой должен положить работу на стол. Но с его потенциалом, уже раскрытым перед ним, что может пойти не так?