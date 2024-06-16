Stellar Dream (18+) 0.54
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.54
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 670 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 159
Stellar Dream (18+) - уникальная и инновационная социальная игра, в которой вы управляете межзвездной транспортной службой, распоряжаясь ресурсами на колониальном корабле с ограничениями. Позаботьтесь о милых существах, собирая ресурсы для еды, воды, энергии и условий жизни. Рассмотрите свой колониальный корабль с помощью серии нарисованных от руки иллюстраций с простым управлением. Наслаждайтесь красивой музыкой во время полета.
Вы собираетесь отправиться в путешествие вместе со Stellar Dream. Наслаждайтесь сценами событий с рейтингом 18+, множеством симпатичных персонажей и возможностью создать свой собственный мир.
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