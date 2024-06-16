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Stellar Dream (18+)

Stellar Dream (18+) 0.54

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Скачать (670 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.54
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 670 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 159

Stellar Dream (18+) - уникальная и инновационная социальная игра, в которой вы управляете межзвездной транспортной службой, распоряжаясь ресурсами на колониальном корабле с ограничениями. Позаботьтесь о милых существах, собирая ресурсы для еды, воды, энергии и условий жизни. Рассмотрите свой колониальный корабль с помощью серии нарисованных от руки иллюстраций с простым управлением. Наслаждайтесь красивой музыкой во время полета.


Вы собираетесь отправиться в путешествие вместе со Stellar Dream. Наслаждайтесь сценами событий с рейтингом 18+, множеством симпатичных персонажей и возможностью создать свой собственный мир.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Stellar Dream (18+) 0.54 взлом

Скачать Stellar Dream (18+) 670 Мб Ссылка 2 670 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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