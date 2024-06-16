Stellar Dream (18+) - уникальная и инновационная социальная игра, в которой вы управляете межзвездной транспортной службой, распоряжаясь ресурсами на колониальном корабле с ограничениями. Позаботьтесь о милых существах, собирая ресурсы для еды, воды, энергии и условий жизни. Рассмотрите свой колониальный корабль с помощью серии нарисованных от руки иллюстраций с простым управлением. Наслаждайтесь красивой музыкой во время полета.





Вы собираетесь отправиться в путешествие вместе со Stellar Dream. Наслаждайтесь сценами событий с рейтингом 18+, множеством симпатичных персонажей и возможностью создать свой собственный мир.