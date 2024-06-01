It's Just a Game (18+) - визуальный проект, события которого разворачиваются в альтернативной версии нашего мира. Здесь индустрия виртуальной реальности достигла небывалых высот, став одной из самых прибыльных отраслей развлечений. Однако в этом процветающем мире назревает кризис: технологический прогресс замедлился, и аудитория начинает терять интерес к виртуальным играм.





Главный герой, оказавшись в центре этого кризиса, практически случайно обнаруживает способ привнести в геймплей уникальную функцию, которая способна перевернуть всю индустрию. Эта инновация не только обещает вернуть интерес публики к виртуальным развлечениям, но и может сделать героя сказочно богатым. Однако слава и богатство привлекают нежелательное внимание мощных корпораций, готовых на все, чтобы завладеть его открытием.





Игрокам предстоит провести главного героя через этот мир интриг и опасностей, где каждое решение может иметь далеко идущие последствия. Будет ли он бороться за свою идею, отбиваясь от корпораций, или найдет способ использовать свою находку во благо? It's Just a Game (18+) предлагает глубокий и увлекательный сюжет, наполненный интригами, экшеном и откровенными сценами, что делает его незабываемым приключением для взрослых.