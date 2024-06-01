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Its Just a Game (18+)

Its Just a Game (18+) 0.2.1

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 967 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
45

It's Just a Game (18+) - визуальный проект, события которого разворачиваются в альтернативной версии нашего мира. Здесь индустрия виртуальной реальности достигла небывалых высот, став одной из самых прибыльных отраслей развлечений. Однако в этом процветающем мире назревает кризис: технологический прогресс замедлился, и аудитория начинает терять интерес к виртуальным играм.


Главный герой, оказавшись в центре этого кризиса, практически случайно обнаруживает способ привнести в геймплей уникальную функцию, которая способна перевернуть всю индустрию. Эта инновация не только обещает вернуть интерес публики к виртуальным развлечениям, но и может сделать героя сказочно богатым. Однако слава и богатство привлекают нежелательное внимание мощных корпораций, готовых на все, чтобы завладеть его открытием.


Игрокам предстоит провести главного героя через этот мир интриг и опасностей, где каждое решение может иметь далеко идущие последствия. Будет ли он бороться за свою идею, отбиваясь от корпораций, или найдет способ использовать свою находку во благо? It's Just a Game (18+) предлагает глубокий и увлекательный сюжет, наполненный интригами, экшеном и откровенными сценами, что делает его незабываемым приключением для взрослых.


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Скачать Its Just a Game (18+) 967 Мб Ссылка 2 967 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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