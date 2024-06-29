Something Unlimited - является игрой для взрослых, которая применяет известных персонажей из комиксов в качестве вдохновения для создания пародийной и интерактивной истории. В игре присутствуют элементы управления и стратегии, где игрок, принимая роль антигероя Лекса, стремится к власти и богатству, реализуя свой оригинальный и сомнительный бизнес-план.





Как и в любой управленческой симуляции, вам предстоит принимать решения относительно управления ресурсами, развития бизнеса и взаимодействия с различными персонажами. Пародийный элемент подразумевает юмористическое и ироничное отношение к первоисточнику, что может быть воспринято разными игроками по-разному.