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Something Unlimited (18+)

Something Unlimited (18+) 2.4.6

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Версия:
2.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 678

Something Unlimited - является игрой для взрослых, которая применяет известных персонажей из комиксов в качестве вдохновения для создания пародийной и интерактивной истории. В игре присутствуют элементы управления и стратегии, где игрок, принимая роль антигероя Лекса, стремится к власти и богатству, реализуя свой оригинальный и сомнительный бизнес-план.


Как и в любой управленческой симуляции, вам предстоит принимать решения относительно управления ресурсами, развития бизнеса и взаимодействия с различными персонажами. Пародийный элемент подразумевает юмористическое и ироничное отношение к первоисточнику, что может быть воспринято разными игроками по-разному.


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Информация о модах

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Скачать Something Unlimited (18+) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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