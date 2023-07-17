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My New Family (18+)

My New Family (18+) 0.1.3

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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 903
Скриншоты
Описание

My New Family - представляет собой игровой сценарий, который подразумевает глубокое погружение в сюжет с элементами семейных отношений и взрослого содержания. Такие игры часто ставят игрока перед моральным выбором и исследуют темы близости и личных отношений.


В этой истории главный герой сталкивается с переосмыслением своего прошлого, настоящего и будущего после внезапного переезда к своей матери, с которой он не виделся много лет. Это создает интересную динамику и потенциал для развития персонажа, поскольку он учится взаимодействовать со своими сводными сестрами и адаптироваться к новой жизни.


В процессе игры игрокам придется делать выбор, который будет определять дальнейшее развитие сюжета и отношений с другими персонажами. Некоторые игры такого жанра предлагают систему квестов или заданий, которые влияют на исход истории и отношения между персонажами.


Информация о модах

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Скачать My New Family (18+) v0.1.3 MOD APK

Скачать My New Family (18+) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб
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